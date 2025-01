TÉRMINO POLÊMICO

Rhudson Victor e ex-BBB Sarah Aline se separam após acusação de traição

Ator confirma fim do relacionamento e alega traição; influenciadora nega as acusações e emite comunicado oficial

A influenciadora digital, por sua vez, através de sua assessoria de imprensa, confirmou o fim do relacionamento, mas negou as acusações de traição. "A assessoria de imprensa de Sarah Aline confirma o término do namoro dela com Rhudson Victor. A influenciadora digital e psicóloga afirma que não houve traição e que não irá se manifestar sobre o assunto neste momento", afirmou o comunicado enviado ao gshow.