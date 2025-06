BOA RECUPERAÇÃO!

Viviane Araújo passa por mais uma cirurgia: 'Pela quarta vez'

Atriz atualizou sobre estado de saúde nesta sexta-feira (6)

Viviane Araújo foi submetida a mais uma cirurgia para correção de hérnia umbilical. A artista, de 50 anos, passou pela quarta vez pelo procedimento, realizado na última quinta-feira (5), no Hospital São Luiz, em São Paulo. Na manhã desta sexta (6), ela usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde.>

A artista publicou um vídeo nos Stories do Instagram mostrando que está recebendo os cuidados do marido, Guilherme Militão. Os dois estão casados desde 2021 e são pais de Joaquim, que nasceu em 2022. "Claro que eu vou estar bem, né gente? Com um enfermeiro desse [o marido]. Passando aqui para dizer que eu estou bem, deu tudo certo com a cirurgia, estou aqui só na recuperação", disse Vivi.>