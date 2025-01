CONHEÇA

Você sabia? Jair Bolsonaro lançou coleção de perfumes

Vendido na loja do empresário e maquiador Agustin Fernandez, linha tem três perfumes que levam o nome do ex-presidente

Elis Freire

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 14:47

"Mito" é um das fragrâncias lançadas pelo ex-presidente Crédito: Divulgação

“Exclusividade, força masculina e resiliência”. É assim que Agustin Fernandez, empresário e maquiador de Michelle Bolsonaro descreve uma das fragrâncias lançadas na sua loja pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a “Eau de Parfum". Além desta, “Black Signature” e “Mito” completam os perfumes que levam o nome do político na loja de Fernandez.

A linha "Jair Bolsonaro" foi lançada no dia 21 de março de 2024, data do aniversário de 69 anos do ex-chefe do Executivo com o “Eau de Parfum”, descrito como "amadeirado e sensual". Depois, as outras duas fragrâncias foram disponibilizadas. A última delas com o nome “Mito” chegou na loja virtual no dia 30 de maio, sendo promovida em sessão de fotos com integrantes da família Bolsonaro.

O “Mito” é o único produto que leva o rosto do ex-presidente na caixa acima do nome Jair Bolsonaro em letras douradas. Na foto do ex-presidente segurando um frasco do perfume, que possui volume de 100 ml. No site, o produto é vendido por R$ 197,00. Se comprado junto com a fragrância que leva o nome da ex-primeira-dama, cada um sai custando R$ 148,50.

Sobre a fragrância mais recente da linha, Agustin Fernandez Fernandez disse em suas redes sociais que a ela representa um "tour" pela jornada do mito” e que teria muito “valor afetivo para ele”. O perfume é vendido é um frasco azul com tons degradê.

Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em divulgação da fragrância "Mito" Crédito: Divulgação

Nas fotos de divulgação, Bolsonaro aparece ao lado de Michelle Bolsonaro com roupas de gala. A descrição do site em que o perfume é vendido aponta que "a primeira impressão (do cheiro) é marcada pela vivacidade da Bergamota, a energia vibrante do Limão Siciliano e a serenidade aquática do Lótus".

Perfume da Michelle

A pioneira da família a ter um perfume com seu nome também produzido pela empresa de Agustin é a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. A fragrância foi batizada de Lady M. A presidente do PL Mulher também assina uma linha de maquiagem e de produtos de skin care na mesma marca, chamada “Agustin Fernandez by Michelle Bolsonaro”.

Em suas redes sociais, Michelle tem o hábito de fazer publicidade divulgando o produto e os demais cosméticos lançados com o seu maquiador. Bolsonaro já aparecia como modelo para divulgar os produtos de cuidado com a pele da esposa.