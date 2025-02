FAMOSOS

Você sabia? Marco Pigossi abandonou carreira de atleta para virar ator

'A vida de atleta é muito dura, treinava pesado', lembra

Conhecido nas telas da Globo por fazer novelas de sucesso, o ator Marco Pigossi já foi atleta. Ele, que completa 36 anos neste sábado (1), abandonou a carreira no esporte para seguir o sonho de atuar.>

Pigossi começou a carreira de atleta na natação e chegou a ser vice-campeão paulista em 2005, quando nadava pelo clube Athletico Paulistano. Apesar disso, ele também começou no teatro muito cedo, aos 13 anos. >

"Nadei profissionalmente até os 16 anos e tive que largar por causa do teatro. A vida de atleta é muito dura, treinava pesado. Acabei ficando com o teatro, mas tenho uma relação de amor e ódio com a natação", contou o ator em entrevista ao Mais Você.>