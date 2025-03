LUXO FITNESS

Whey, espumante e área vip: conheça a academia com mensalidades de até R$ 3.500

Inaugurada em São Paulo, a SIX Sport Life oferece uma experiência de luxo e bem-estar com serviços exclusivos

Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2025 às 08:00

A inauguração aconteceu na última terça-feira (11) Crédito: Reprodução

A SIX Sport Life, academia de luxo com um espaço de 1.700m², abre suas portas no Itaim Bibi, em São Paulo, trazendo um conceito inovador que une fitness, bem-estar e exclusividade. Com mensalidades que podem atingir até R$ 3.500, a unidade é considerada a primeira “academia seis estrelas” da cidade. A inauguração aconteceu na última terça-feira (11), após o sucesso da primeira unidade, que foi aberta em Brasília em fevereiro de 2024. >

A proposta da SIX é criar uma experiência de alto padrão, inspirada em serviços de hotelaria de luxo. Para garantir um atendimento impecável, o local limita o número de alunos, proporcionando privacidade e exclusividade aos seus membros. “A SIX foi pensada para quem busca mais do que uma simples academia. Queremos oferecer uma experiência de saúde, tecnologia e networking com muito conforto e sofisticação", afirma Eilson Studart, um dos fundadores.>

Ao entrar na academia, o design de interiores impressiona. A arquitetura moderna é marcada por elementos como quartzo e espelhos d'água. O ambiente all-inclusive é um dos grandes diferenciais do espaço, com serviços como concierge, valet coberto, sauna masculina e feminina, banheira de crioterapia e até uma loja de roupas fitness. Para os pais, uma brinquedoteca com recreadora também está disponível.>

Equipamentos são de marca italiana renomada Crédito: Reprodução

Além disso, todos os equipamentos de musculação e cardio são da renomada marca italiana Technogym, e são integrados a um aplicativo exclusivo, o Mywellness, que permite personalizar os treinos e acompanhar os resultados. As aulas coletivas incluem yoga, pilates, spinning, calistenia e lutas. Para quem busca relaxamento, a área externa, decorada com pedras naturais e equipada com quadra de beach tennis, oferece um clima praiano, perfeito para desconectar da rotina paulistana.>

A experiência de luxo não se limita apenas aos treinos. Na área de convivência, os membros podem desfrutar de uma variedade de snacks saudáveis, frutas, isotônicos, energéticos e whey protein. Nos finais de semana, a academia vai além ao oferecer espumantes, vinhos e café da manhã para seus clientes.>