DOR

Xodó de Gracyanne Barbosa, cadela Bellety morre aos 13 anos

Musa fitness só vai descobrir sobre a perda quando deixar a casa; outra cachorrinha dela está desaparecida

Gracyanne Barbosa vai sofrer um grande baque quando deixar a casa do BBB 25. Uma das cadelas da musa fitness, a buldogue Bellety, de 13 anos, morreu. Além da perda, ela ainda está com a cachorrinha Angel, da raça husky siberiano, desaparecido.>

A irmça de Gracyanne, Giovanna, que também esteve no BBB, também lamentou a morte. "Belletinha, meu coração já está apertado de saudades. Ela era a nossa cachorra mais antiga. Foram 13 anos de amor, sendo nossa companheira fiel, sempre muito agarrada comigo, com a minha mãe e com a Gra. Já estava apresentando disfunção cognitiva, doenças articulares e agora está descansando", escreveu ela. "Não tenho palavras para agradecer por todos os momentos, seu jeitinho único, rabugenta, ciumenta e carinhosa. Te amamos pra sempre, gorducha!". >