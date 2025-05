EU, HEIN

Xuxa viraliza ao alimentar morcegos no jardim de casa: 'Desorientou depois de velha'

Apresentadora montou bebedouros para dezenas de morcegos que frequentam sua residência

Xuxa Meneghel chamou atenção nas redes sociais após aparecer cercada por dezenas de morcegos em casa. O momento foi registrado por seu marido, Junno Andrade, e publicado nos stories do Instagram da apresentadora.>

Nas imagens, Xuxa aparece montando bebedouros para os animais no jardim da residência onde mora. Sem demonstrar qualquer receio, ela caminha tranquilamente entre os morcegos e posiciona os recipientes em uma árvore. “Olhem os amigos da minha mulher. Xu BatGirl”, brincou Junno enquanto filmava a cena.>

A tranquilidade com que a Rainha dos Baixinhos interage com os morcegos surpreendeu internautas, especialmente pela quantidade de animais registrados no vídeo.>