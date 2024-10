CULTURA

43ª Feira da Fraternidade no Campo Grande terá Adão Negro, Negra Cor e Alexandre Peixe

Programação musical acontece nos dias 7 a 10 de novembro

Reggae, samba, axé music, rock, forró e outros ritmos darão o tom das apresentações musicais da tradicional Feira da Fraternidade, de 7 a 10 de novembro, em Salvador. Em sua 43ª edição e sendo realizado em um novo local, na praça do Campo Grande, o evento arrecada fundos para as obras sociais da Paróquia Nossa Senhora da Vitória. Entre os shows confirmados estão os das bandas Adão Negro, Negra Cor, Pra Casar e dos cantores Alexandre Peixe, UTX e Lutte.

A ação beneficente ainda contará com uma diversidade de opções gastronômicas da culinária nacional e internacional, com pratos da cozinha alemã, americana, italiana, francesa, espanhola, mexicana, oriental e gaúcha, além das guloseimas e dos lanches saudáveis da Barraca Tropical.

Brechó, barraca de artesanato, barraca de venda de brinquedos usados e novos, Apostolado da Oração (arte sacra), também estarão com produtos à venda. Atrativos para as crianças estão inclusos na programação: vila Infantil com parque inflável, atividades como contação de histórias, brincadeiras, show de mágicas e teatro.