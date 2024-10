AFROPUNK 2024

Fat Family fará tributo a Tim Maia no Afropunk

Grupo formado por oito irmãos comemora 25 anos com show de três integrantes

O grupo musical Fat Family foi confirmado como uma das atrações do festival Afropunk Brasil 2024, em Salvador, se apresentando no dia 10 de novembro. O show homenageará o fenômeno da música popular brasileira Tim Maia, e terá a participação da cantora Tali.

O Fat Family é um grupo formado por oito irmãos que alcançou a fama entre os anos 1990 e 2000, e está comemorando os 25 anos de carreira. Originalmente composto por Celinha, Celinho, Deise, Kátia, Sidney, Simone, Sueli e Suzete, chegará ao Afropunk como um trio, com a participação de Suzete, Katia e Simone.

A apresentação será produzida por Moi Guimarães, Dinho e Tuti Camargo, e composta por músicas do próprio Tim Maia, marcante na história do grupo. As irmãs relatam que Tim era como parte da família, representando o soul e a infância delas.