FALSA LESÃO?

A Fazenda 16: Gizelly relata acidente e é questionada

A peoa Flor afirmou que a lesão de Gizelly Bicalho é uma mentira

A ex-BBB Gizelly Bicalho, conhecida como Gigi Furacão, afirmou que sofreu um acidente doméstico em "A Fazenda 16". Em conversa com aliados como Fernando Presto, Sidney Sampaio e Albert Bressan, a ex-BBB detalhou que se machucou enquanto fazia uma foto com Gilsão.

"Fui levantar o braço e ele saiu do lugar e as meninas viram o osso vindo para frente aqui", disse ela, que é formada em advocacia, surpreendendo os colegas de reality.

Porém, a ex-"Fofocalizando" Flor afirmou que a lesão foi uma mentira. Ela ainda declarou que caso a moça quisesse uma tipoia, ela seria impedida de fazer a Prova do Fazendeiro na próxima quarta-feira (13).

Gigi Furacão chegou a dizer que iria fazer a prova, mesmo com o machucado e que não pediu atestado à produção. "Eles não deram nem uma tipoia pra ela. Ela que fez. Acham que um programa sério não ia dar uma tipoia para ela?", questionou o peão Yuri Bonotto. "Então fica com a tipóia imóvel... Ela que gera o benefício da dúvida. Ela é esperta, tá jogando. Resta saber se o Brasil gosta ou não", disparou Flor.

A advogada e ex-BBB teria se machucado enquanto treinava na manhã desta terça-feira (12) e surgiu com uma tipoia improvisada no reality show da Record. A peoa usou uma toalha para tentar imobilizar o braço e não fez as tarefas designadas a ela pelo fazendeiro da semana, Sacha Bali.