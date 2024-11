LUTO

Afilhada de Agnaldo Rayol relata demora da Samu para socorrer o cantor: 'Para mim foi uma eternidade'

Em entrevista ao Domingo Espetacular da Record ela relembrou ainda quais foram as últimas palavras do artista que morreu no último dia 4

Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 22:02

Agnaldo Rayol Crédito: Reprodução/Instagram

Vanessa Gonçalves, afilhada do cantor Agnaldo Rayol que morreu em São Paulo no último dia 4 após sofrer um acidente em casa contou como foi o momento do socorro do cantor. Em entrevista ao Domingo Espetacular da Record, ela relembrou ainda quais foram as últimas palavras do padrinho querido.

Vanessa relembrou que após a queda o artista já se queimava de uma dor intensa. "Conforma cuidadora apertava ele dizia "não aperta, dói", falou. A afilhada do cantor e apresentador revelou ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) demorou a chegar no aparamento de Agnaldo para realizar o socorro.

Segundo, ela foi necessário contatar diversos serviços particulares para tentar uma assistência mais rápida. "Fiz várias chamadas pelo Samu e em paralelo a isso comecei a procurar por ambulâncias particulares. Mas, ninguém atendia. Não sei se a demora foi determinante, mas para mim foi uma eternidade", ressaltou.