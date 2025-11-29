NESTE FINAL DE SEMANA

Além da música: 5 coisas que você não pode perder no Feira Preta Festival

Evento de cultura e economia preta acontece em quatro pontos diferentes de Salvador com programação gratuita

Larissa Almeida

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 08:00

Casa das Histórias exibirá longas-metragens durante o Feira Preta Festival Crédito: Divulgação Valter Pontes/ Secom PMS

Quatro diferentes pontos de Salvador já estão com estrutura montada para receber os atrativos do Feira Preta Festival, maior evento de cultura e economia preta da América Latina. Para além das atrações musicais que vão agitar a programação neste final de semana, com nomes como o O Kannalha, Edcity Fantasmão, Jau e Afrocidade, o festival tem uma diversidade de opções para todas as idades, incluindo desfile de moda, apresentação de stand-up e jogos online para a criançada conhecer narrativas ancestrais enquanto brinca.

O principal destaque é o desfile, que será realizado na Doca 1, no Comércio, nas tardes de sábado (29) e domingo (30). Com a proposta de reivindicar pertencimento, a iniciativa vai contar com uma rede de produção negra, incluindo designs, estilistas e modelos que produzem moda com identidade própria. É o caso de Giovanna Barbosa, designer do Kagi Ateliê que, desde o início do ano, está se preparando para essa oportunidade.

Ela conta que, junto com a mãe, foi contemplada pelo programa educacional de fortalecimento e desenvolvimento de afroempreendedores do Instituto Feira Preta, o Feira Preta Cria. Desde então, a marca cresceu de maneira considerável. “Foi um verdadeiro divisor de água para nós. Participar do programa nos permitiu aprofundar conhecimentos, acessar novas estratégias e construir conexões valiosas para o empreendedorismo feminino. Foram dias essenciais para fortalecer o negócio”, diz.

No desfile, a Kagi Ateliê vai apresentar peças confortáveis e artesanais que celebram a liberdade, movimento e autoestima. A peça-chave é o kimono, sempre rico em cores, que também estará presente na coleção AVANTE, inspirada na luz e na força de seguir adiante, conforme detalha Giovanna.

“O processo criativo, meu e de minha mãe, reuniu intuição e técnicas. Os kimonos vêm com traços artesanais marcantes, como franjas, brilho, bordados de sol e estampas exclusivas. Essa coleção simboliza muito este momento, porque nasce exatamente das ideias e provocações que surgiram durante a Feira Preta Cria Moda”, conta.

Segundo Adriana Barbosa, fundadora e diretora-executiva do Instituto Feira Preta, toda a programação do festival foi feita por um time de agentes culturais locais e parceiros, assim como através da escuta da própria equipe, com objetivo central de refletir todo o talento, criatividade e potência dos baianos, como foi o caso de Giovanna e sua mãe.

“Mais de 90% de todas as atrações são baianas, dos artistas dos palcos aos estilistas da moda. Pensamos uma programação multilinguagens, então, saindo somente do âmbito dos shows, temos mapping, sala com games, cortejo de bloco afro mirim, lançamento de livro. Tem [atração] para todo gosto”, frisa.

As salas de jogos ficam concentradas na Doca 1, onde estarão disponíveis os jogos “Zumbi dos Palmares” e “Muruutu: Floresta corpo-território”, que funcionam dentro da plataforma Fortnite e possuem narrativas que valorizam as presenças negras e indígenas em ambientes digitais.

Já o mapping nada mais é do que um espetáculo visual que transforma as fachadas de prédios históricos de Salvador em telas gigantes. Em parceria com o Salvador Mapping, a Praça Maria Felipa será o local que vai receber as projeções, tornando-se um ambiente audiovisual imersivo com “O Carrinho Projetor”, do VJ Bug Visuals, e com o mapping “Acaso Surreal”, da artista Kelly Pires.

No Mirante do Arquivo Público Municipal, que fica localizado no 12º andar do prédio que abriga a Casa de Histórias de Salvador, vão ser realizadas apresentações de stand-up comandadas pelos comediantes Matheus Buente, Felipe Ferreira e Magali Soares, além de uma humorista de Moçambique, a artista Maira Santos. O evento acontece no sábado, a partir das 18h15, e será sujeito a lotação do espaço.

Por sua vez, a Rua Portugal, no bairro do Comércio, será palco da Feira Pretinha, que vai oferecer atividades lúdicas, culturais e formativas que valorizam a identidade negra desde a infância, além de uma minifeira. A programação inclui capoeira infantil, música, arte, brincadeiras, oficinas e apresentações. No espaço, haverá monitores especializados para dar suporte às crianças.

Confira 5 atrativos imperdíveis no Feira Preta Festival

1) Desfile de moda

Onde: Espaço Doca 1, no Comércio

Quando: Sábado e domingo, a partir das 10h

2) Área de games com narrativas ancestrais

Onde: Sala Califórnia, no Espaço Doca 1, no Comércio

Quando: Sábado e domingo, a partir de 13h

3) Feira Pretinha (programação infantil)

Onde: Rua Portugal

Quando: Sábado e domingo, a partir das 10h

4) Stand-up com Matheus Buente, Felipe Ferreira e Magali Soares e Maira Santos (Moçambique)

Onde: Mirante do Arquivo Público de Salvador

Quando: Sábado (29), a partir das 18h15

5) Exibição de longas-metragens

Onde: Casa de História de Salvador