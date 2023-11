Alexandre Correa nega que foto de porta quebrada tenha a ver com Ana Hickmann ou agressão

Alexandre Correa publicou um story no Instagram para se posicionar sobre uma foto divulgada em redes sociais que seria do dia da suposta agressão registrada por Ana Hickmann, sua mulher, em boletim de ocorrência. Segundo ele, a imagem não teria ligação com o episódio.



"Tem alguns perfis publicando uma porta destruída dizendo que é a porta do dia da suposta agressão à Ana Hickmann. Não. Essa porta é do meu apartamento que foi arrombado pela polícia civil no dia 23, quinta-feira. A polícia veio e arrombou em busca de arma de fogo, não encontrou a arma de fogo, e meu apartamento ficou destruído. A porta da foto pertence ao meu quarto", afirmou.