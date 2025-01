ROMANCE RECÉM ASSUMIDO

Amado Batista faz surpresa especial no aniversário de 23 anos da namorada miss

Cantor de 73 anos tem um relacionamento com a Miss Universe Mato Grosso Calita Franciele

Amado Batista, cantor de brega e sertanejo de 73 anos, fez uma surpresa especial para a namorada Calita Franciele, que completou 23 anos no último dia 31. Amado recebeu a Miss Universe Mato Grosso em seu camarim e a presenteou com um buquê de flores e um bolo de aniversário.

O casal passou a virada do ano de 2024 para 2025 juntos em Sorriso, no Mato Grosso, onde o artista, conhecido por canções como “Meu ex-amor” e “Seresteiro das Noites”, se apresentou na noite de Réveillon.

Recém assumidos

Recentemente, Calita falou pela primeira vez sobre o recente namoro com Amado Batista. A modelo fez um certo mistério ao ser questionada pelos seguidores, mas confirmou que está namorando o cantor e afirmou estar apaixonada.

"Chega de mistério. Sim, gente. É verdade. Estou namorando e apaixonada", confirmou a jovem nos stories do Instagram.

Em dezembro do ano passado, o cantor de 73 anos também confirmou o relacionamento e desfez os rumores que circulavam nas redes sociais . "A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade", afirmou com um sorriso.

O romance com Calita é a mais recente relação pública de Amado Batista, que teve um casamento com a cantora Angra nos anos 1980 e, após o fim desse relacionamento, se envolveu com a também jovem Layza Bittencourt. Ela, que tem 23 anos, foi sua parceira por cinco anos, mas o casal encerrou definitivamente o namoro em 2023.