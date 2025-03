FAMOSOS

Amigo fala do estado de saúde de Bruce Willis: 'Momento difícil'

Ator luta contra demência frontotemporal

Don Johnson, de 75 anos, usou uma entrevista ao programa Good Morning America para falar sobre o estado de saúde de seu amigo Bruce Willis, de 69 anos. O ator, diagnosticado com afasia em 2022 e posteriormente com demência frontotemporal, está afastado da carreira e mantém uma vida privada. >

"Somos melhores amigos, e ele está passando por um momento difícil. Envio-lhe todo o meu amor", disse Johnson, que estava no programa para promover um novo projeto. >

A amizade entre os dois começou antes da fama, quando Bruce Willis trabalhava como garçom no Café Central. "Éramos amigos quando ele era garçom no Café Central e eu entrava e sentava com ele", relembrou Johnson. Na época, Willis dava conselhos a Johnson sobre sua carreira, e o favor foi retribuído quando Johnson indicou o nome de Willis para a diretora de elenco da série "Miami Vice". "Esse cara é interessante e especial. Traga e leia", sugeriu. >