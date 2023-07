Ana Maria Braga aparece de rosa para homenagear Barbie e vira meme

Com a sensação da Barbie tomando conta do mundo inteiro, a apresentadora Ana Maria Braga não ficou de fora e apareceu, nesta sexta-feira (21), toda de rosa no Mais Você.



A ação faz parte da divulgação do filme da boneca mais famosa através de uma marca de sapatos. No entanto, a roupa que Ana Maria usou, não pareceu totalmente a Barbie, e sim, a personagem do filme "Legalmente Loira", que fez sucesso no início dos anos 2000.



Com o estúdio todo rosa, até os utensílios domésticos da casa com a cor da famosa boneca, Ana surgiu em uma caixa, com peruca loira e todas as peças combinando. Com uma boina, blusa e saia, a famosa ficou parecendo a Elle Woods no longa de Hollywood.