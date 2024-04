SEGUE INTERNADO

'Anderson está vivo', dispara equipe do grupo Molejo sobre boatos de morte

A assessoria do grupo Molejo repudiou os comentários de que Anderson Leonardo, vocalista da banda, teria morrido nesta segunda-feira (8), no Rio de Janeiro.

O cantor precisou ser internado, ainda em fevereiro, após uma piora no quadro do câncer inguinal, e teve insuficiência renal, sendo encaminhado para uma unidade de terapia intensiva (UTI).

"A assessoria do Grupo Molejo vem novamente informar e pedir respeito para o momento delicado de saúde do nosso cantor e dizer que ele, Anderson Leonardo, está vivo. Encontra-se internado em unidade intensiva de terapia em decorrência de quadro de insuficiência renal. Ele está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos. Pedimos por favor: mais respeito", diz a nota.

No entanto, ele voltou à unidade de saúde no Rio de Janeiro após um agravamento no estado de saúde.