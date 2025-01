MAIS UMA VEZ

Anitta se pronuncia após dar bronca em fã por ter subido no palco: "Sem paciência"

Cantora fez um novo desabafo após episódio durante show da turnê "Ensaios da Anitta"

“Eu não tenho paciência nenhuma pra quem invade o palco. Eu fico com ódio, com vontade de bater. Não subam no meu palco se eu não chamar”, disse a cantora, alertando sobre o perigo que essa atitude representa.

Esse episódio não é isolado. No último Réveillon, Anitta teve uma reação semelhante quando uma fã invadiu o palco durante sua apresentação no Rio de Janeiro. A fã foi rapidamente contida pela equipe de segurança.

Outros momentos de bronca de Anitta aos fãs também foram registrados em shows no final de 2024. Em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, a cantora chamou atenção de um fã que insistia em pedir músicas durante sua apresentação. Já em novembro, no festival Rock The Mountain, em Petrópolis, Anitta repreendeu um espectador que segurava um cartaz durante seu show.