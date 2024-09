SUCESSO

Anitta vence Melhor Clipe Latino no VMA 2024 e agradece fãs: 'Sempre me apoiando'

Ao subir no palco, a artista realizou um discurso em inglês no qual agradeceu seus fãs e exaltou o trabalho da cantora colombiana Karol G, que também concorria na categoria.

A brasileira desbancou nomes grandes na disputa pelo posto de melhor clipe latino do ano: Bad Bunny (Monaco), Karol G (Mi Ex Tenía Razón), Myke Towers (Lala), Peso Pluma (Bellakeo – feat com Anitta), Rauw Alejandro (Touching The Sky) e Shakira & Cardi B (Puntería).