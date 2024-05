Antônio Calloni é dispensado da Globo após 38 anos

O ator Antônio Calloni não é mais contratado fixo da Globo. Ele revelou nesta quarta-feira (29) através do seu Instagram que foi "uma troca longa e produtiva". O artista fez sua última participação no elenco da emissora carioca na novela Renascer, que ainda está no ar.