EM CASA

Após alta do filho Ravi, Viih Tube desabafa e diz que perdeu 10kg: 'Vivendo estresse pós-traumático'

Filho da influenciadora recebeu alta depois de ficar 20 dias internado

Maysa Polcri

Publicado em 15 de dezembro de 2024 às 21:27

Eliezer e Viih Tube Crédito: Reprodução

A influenciadora Viih Tube falou com seus seguidores sobre a alta do filho Ravi, neste domingo (15), pela primeira vez. Em uma série de stories publicados no Instagram, ela contou que ainda não se sente pronta para dar detalhes sobre o que a família enfrentou no hospital, mas disse que o bebê passa bem. Segundo Viih, apesar da melhora do quadro de saúde do filho, ela desenvolveu estresse pós-traumático e está em tratamento.

"O Ravi está ótimo, está bem em casa, amamentando bem. Mas eu ainda não estou bem, eu não consigo dormir, não consigo comer, emagreci 10kg, ainda está bem difícil, eu ainda tenho muito medo. Estou com alerta em excesso. Olho qualquer coisa. É um pouco mais assustador que o normal, mas vai passar, ainda tá dentro do esperado", desabafou.

No boletim da alta de Ravi, o hospital confirmou que o bebê estava com um quadro de enterocolite, que é uma inflamação no intestino. Até então, os pais disseram que o diagnóstico ainda não estava fechado.

"Estou vivendo um estresse pós-traumático. Faço terapia, tô passando por psicólogo e tudo, então, continuo com muita ansiedade, o que é esperado", completou a influenciadora. O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é uma condição mental que se desenvolve após uma pessoa vivenciar um evento traumático.

Ravi nasceu no dia 11 de novembro e, com menos de duas semanas de vida, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desde então, os pais estavam se revezando para cuidar da filha mais velha, Lua, de 1 ano, e o caçula, no hospital. Viih Tube reforçou que a doença não teve relação com o parto.