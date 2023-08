Após críticas por entrevista, Chris Flores se emociona e agradece apoio de colegas

Após críticas por entrevista, Crhis Flores se emociona e agradece apoio de colegas. Crédito: Reprodução/SBT

Após a divulgação da entrevista com a mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, no Domingo Legal, no último domingo (20), Chris Flores enfrentou críticas nas redes sociais. Muitos acusam a jornalista de "tomar partido", por ter procurado a mãe de Larissa Manoela para obter sua versão dos fatos. Nesta terça-feira (22), a apresentadora aproveitou o programa Fofocalizando para agradecer o apoio dos colegas de profissão.

Na noite de segunda (21), Ratinho deixou claro seu apoio à colega de emissora durante seu programa, afirmou que as críticas estão sendo feitas por “inveja” e chamou Larissa Manoela de “aquela lá”. “Ela conseguiu dar um furo de reportagem, um assunto do momento. Então, eu quero dar os parabéns pra você. Você mostrou uma capacidade e profissionalismo na entrevista com a Silvana Taques, mãe da tal Larissa Manoela, da atriz Larissa Manoela, e tem gente falando bobagem”, afirmou Ratinho.

“Eu quero pedir perdão a todos pela emoção. Eu tenho tentado me manter firme, mas o que o Ratinho fez ontem eu não tenho nem palavras para agradecer”, disse em lágrimas. “Ele usou do espaço nobre do programa dele e fez isso espontaneamente. Ninguém pediu nada. Eu não pedi para eles me defenderem, nem para o SBT”, continuou. Ela também agradeceu outros jornalistas que apresentadores que deram apoio.

AGORA



Chris Flores desabafa após as críticas que recebeu depois da entrevista com a mãe de Larissa Manoela. #FofocalizandoNoSBT #LarissaManoela pic.twitter.com/5735WStVSi — Brenno De Moura  (@mbrenno_) August 22, 2023

As críticas aumentaram depois que o Fantástico trouxe novas revelações e prints de conversas de Larissa Manoela com a mãe. Chris chegou a buscar novamente Silvana Taques, mas ela respondeu com uma nota através dos advogados.

"O meu erro foi ser uma pessoa acolhedora", disse Chris. Ela destacou que apenas fez o seu papel como profissional e acrescentou: "todas as portas estão abertas para todos os lados, temos um respeito absurdo pela Larissa. Não existem mágoas e ressentimentos".

No programa Fofocalizando, Chris observou ainda que Larissa decidiu falar com a Globo, "emissora onde possivelmente estará na próxima novela das nove", disse. Por outro lado, Silvana optou pelo SBT, devido ao respeito que a família mantém com a história da emissora.

