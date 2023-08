Mãe de Larissa Manoela revela que tentou reconciliação: 'Ela não aceitou'

A mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, falou, pela primeira vez em televisão, sobre o rompimento com a filha por questões financeiras.



A entrevista será divulgada no programa Domingo Legal, do SBT. No entanto, trechos já foram divulgados.



A mãe da atriz disse que não vê a filha há meses, reafirma que "nunca quis o dinheiro dela" e que tem saudades de Larissa.



"'Lari, vem aqui para a gente conversar', e ela não aceitou", diz em um trecho. Ela diz, em prantos, que "nunca quis o dinheiro" da filha.