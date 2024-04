VÍDEO

Após polêmica, Carlinhos Maia revela salário de suas empregadas domésticas

Os valores são acima da média de uma do salário mínimo de uma empregada doméstica no estado de São Paulo, onde Carlinhos mora, que é de R$ 1.550. Além disso, o influenciador presenteou as três funcionárias com celulares iPhones no fim do ano passado.