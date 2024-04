NEGOCIAÇÃO

Após repercussão, Mani Rego abre mão do registro do termo 'Calabreso'

Empresa que representa Toninho Tornado anunciou reivindicação pelas redes sociais

Da Redação

Publicado em 23 de abril de 2024 às 10:21

Toninho Tornado e Mani Rego Crédito: Reprodução / Redes sociais

Após repercussão da disputa pelo registro do termo 'Calabreso', Mani Rego removeu a solicitação do bordão em negociação com a empresa que representa Toninho Tornado, responsável pela criação do bordão. Os dois disputavam a patente do meme, que ficou em alta após uma briga no BBB 24 envolvendo o baiano Davi Brito.

Em nota, a Non Stop Produções, que agencia o humorista, informou que o representante de Mani entrou em contato com CEO da companhia, Kaká Diniz e, durante as 'negociações amigáveis', ficou acordado que o Instituto Maria Preta irá retirar o pedido de registro das marcas "Calabreso" e "X Calabreso" junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A empresa ainda esclareceu que, após a menção do termo "Calabreso" no BBB 24, conduziu uma série de monitoramentos de marcas e iniciou um processo interno para formalizar o pedido de registro do termo. No entanto, em fevereiro, durante um desses monitoramentos, descobriu-se que um protocolo já havia sido registrado em nome do Instituto Maria Preta.