Artistas de despedem de Harildo Déda e prestam homenagens no Teatro Martim Gonçalves

Amigos, admiradores e alunos do ator e diretor Harildo Déda (1939-2023) se reúnem na manhã desta terça-feira (19) para homenagear o ícone do teatro baiano no Teatro Martim Gonçalves, no Canela. Entre os presentes, várias gerações de atores que tiveram Déda como mestre. Harildo morreu aos 83 anos, após uma semana internado no Hospital Português. Depois do velório, o corpo segue para Aracaju (SE), onde será sepultado.

Localizado na Faculdade de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o Teatro Martim Gonçalves foi palco da estreia de "Em Família", um dos últimos espetáculos em que Déda atuou há exatos cinco anos. Hoje, o teatro abraça aqueles que dão o último adeus ao ator e diretor. Além da emoção da despedida, atores e atrizes se confortam com a certeza de que darão continuidade aos ensinamentos de Harildo Déda.

Para os seguidores do sergipano com alma de baiano, o maior legado deixado por ele é a legião de artistas formados na Bahia e no Brasil. “E difícil escolher uma coisa só, mas ele formou milhares de artistas com seus espetáculos como ator, diretor e professor. O maior legado foi sua capacidade de se multiplicar”, diz o diretor Marcelo Flores, que teve Déda como um de seus mestres.

A atriz Márcia Andrade, parceira em diversos trabalhos, acompanhou Harildo durante a internação. Ela conta que ele se manteve lúcido nos últimos dias de vida e que os olhos brilhavam quando falavam sobre teatro, sua grande paixão. "Ele continuava falando sobre o teatro, citando autores", relembra.

Trajetória

Ao longo da carreira, Harildo Déda atuou em mais de 70 peças e dirigiu cerca de 30. Na televisão atuou em séries como "O Pagador de Promessas", "Dona Flor e seus Dois Maridos", "Carga Pesada", e no cinema participou de filmes consagrados como "Tieta do Agreste", "Central do Brasil" e "Cidade Baixa".

Também foi um dos responsáveis por consolidar a Escola de Teatro da UFBA, onde lecionou. Apesar de ter se aposentado em 2009, nunca se afastou da Escola, participava de tomadas de decisões e fazia parte da banca que examinava os futuros alunos. "Uma das minha alegrias diárias era saber que encontraria Déda por aqui e que nós iríamos tomar um café juntos", diz Cláudio Cajaiba, diretor da Escola de Teatro.