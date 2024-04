MARLON WAYANS

Ator de As Branquelas faz camisa para fãs brasileiros

Seguindo o exemplo de outros atores internacionais, Marlon Wayans mostrou clique com declaração aos brasileiros e até já participou da Farofa da Gkay

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 15 de abril de 2024 às 16:47

Ator de As Branquelas compartilhou registro no Instagram e já fez tatuagem no Brasil Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Vincent Martella, intérprete de Greg em “Todo Mundo Odeia o Chris”, pode ter começado uma onda de declarações aos fãs brasileiros, mas um clique de Marlon Wayans, protagonista de “As Branquelas”, já declara: “Calma, gente, vocês têm fãs. Eu tenho CPF”.

O aviso em português, estampado na camisa do nova-iorquino, foi publicado nas redes sociais. No centro, Wayans aparece com uma referência ao documento de identidade brasileiro.

"Eu estou vendo todas essas pessoas com camisas falando sobre como eles são famosos no Brasil... Mas eu sou o mais famoso no Brasil", escreveu em legenda no Instagram, antes de acrescentar: "Te amo, Brasil. Muito".

O artista não é alheio ao carinho dos brasileiros e, no ano passado, participou da Farofa da Gkay. No evento, que durou três dias, Marlon Wayans comemorou a sua primeira tatuagem e foi flagrado por paparazzi beijando a ex-BBB Gabi Martins.

Wayans também participou de outra franquia conhecida no Brasil, "Todo Mundo em Pânico", e possui 6,6 milhões de seguidores.

Ator de 'As Branquelas' já se arriscou no português

Antes de Vincent Martella e Andrew McFarlane, ator de “Eu, a Patroa e as Crianças”, se declararem aos brasileiros em suas camisas, Wayans já se arriscava no português e dizia ser nordestino em Stories no Instagram.