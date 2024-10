NETFLIX

Em Salvador, atores de Outer Banks curtem com Olodum e dançam com camisa do Bahia

Rudy Pankow, Chase Stokes e Jonathan Daviss vieram participar de evento

Da Redação

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 15:35

Elenco de Outer Banks com o Olodum em Salvador Crédito: Breno da Matta I Netflix

Os atores da série Outer Banks vieram a Salvador como parte da divulgação do Tudum 2024, evento da Netflix, streaming responsável pela série. Rudy Pankow, Chase Stokes e Jonathan Daviss tocaram com o bloco Olodum neste domingo (20).

No Instagram oficial da Netflix no Brasil, foram publicadas fotos dos atores com o Olodum, com uma legenda fazendo referência à cidade. “Salvador é tão Outer Banks que eu tinha que trazer meus pogues pro ‘Tudum na Lata’. Se teve Olodum? É claro”, diz o texto.

Jonathan Daviss com o Olodum em Salvador Crédito: Breno da Matta I Netflix

Além da música tradicional de Salvador, os atores também interagiram com o futebol da cidade. Eles foram fotografados com camisa da seleção brasileira.

Elenco de Outer Banks em Salvador Crédito: Reprodução I Redes sociais

Os atores também visitaram a Arena Fonte Nova usando camisas do Bahia, e gravaram vídeos no campo imitando a 'dancinha' feita pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior com os jogadores do Real Madrid quando ganhou sua última Champions League.

Atores de Outer Banks na Arena Fonte Nova Crédito: Reprodução I Redes sociais

Os artistas ficaram hospedados no Fera Palace Hotel, localizado no Centro Histórico da cidade, e divulgaram também os episódios da quarta e última temporada da série, que será lançada no dia 10 de outubro. A segunda parte dos episódios será disponibilizada no dia 7 de novembro, na plataforma da Netflix.

O movimento de divulgação do Tudum 2024 foi feito principalmente pela ação “Tudum na Lata”, que enviou latinhas temáticas cheias de objetos relacionados a séries da Netflix para fãs brasileiros que entraram no site para fazer o pedido.

Não foi divulgado quanto tempo os atores passarão no Brasil, ou se visitarão outras das cidades escolhidas como sede para divulgação do Tudum. A vinda do elenco de Outer Banks a solo brasileiro reforça a relação da produção com o país, que começou com o uso de uma música do cantor Erasmo Carlos na trilha sonora da série.

Nas redes sociais, internautas reclamaram da surpresa, que não teve aviso prévio para que os fãs pudessem ver os atores.

O que vai acontecer em Outer Banks

Desde 2020, os fãs da série acompanham a história do grupo de amigos que busca, em uma ilha, um tesouro perdido conectado ao desaparecimento do pai do protagonista John B.