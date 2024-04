LITERATURA

Augusto Cruz lança livro sobre corridas que aborda sonhos e negócios

Evento será realizado no próximo sábado (13), no Restaurante Pecorino, no Salvador Shopping

Da Redação

Publicado em 9 de abril de 2024 às 11:49

Augusto Cruz lança livro sobre corridas que aborda sonhos e negócios Crédito: Divulgação

Triação 20 Anos: Sonhos, corridas e negócios. Este é o novo livro do escritor, advogado, professor e corredor, Augusto Cruz, que conta a história dos 20 anos da Triação Assessoria Esportiva, com base na experiência de empreendedorismo dos sócios Diogo Andrade e Paulo Bahia. O lançamento será realizado no próximo sábado, dia 13 de abril, das 15h30 às 18h, no Restaurante Pecorino, localizado no Salvador Shopping.

"O trabalho perpassa por momentos importantes da assessoria, ao mesmo tempo em que evidencia a construção do modelo de negócio que se consolidou ao longo do tempo, se tornando um exemplo para outros profissionais. Alunos e ex-alunos, profissionais e estudantes de Educação Física e da cena esportiva baiana, se sentirão atraídos e envolvidos pelo conteúdo dessa obra”, detalhou o escritor. Augusto Cruz ainda destaca que o livro apresenta um conjunto de lições válidas para qualquer negócio, voltado também para pessoas que desejam empreender.

Publicado pela Scortecci Editora, a obra se destaca por conter temas que contribuem para a sensibilização dos leitores com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); Neutralização de Gases de Efeito Estufa (GEE), desde a produção até o seu transporte. De acordo com Cruz, as emissões foram neutralizadas através do plantio de árvores em áreas de nascente de propriedades de agricultores familiares, na região do Baixo Sul da Bahia. Além disso, o trabalho conta com a parceria do Instituto Mandarina e a Fábrica Cultural, que assinam o marcador de livro, que dá acesso a apresentação dos projetos sociais por meio de um QR Code

Sobre o escritor e corredor

Augusto Cruz é advogado, escritor, professor, sócio da AC Consultoria e Treinamento Empresarial e integrante do Comitê Gestor do Selo Pacto pela Mulher do município de Salvador. Guga Cruz, como é conhecido, é autor dos livros de prosa: Sobre Mares e Monstros e outras histórias (2017), Certas Mulheres(2016) e Corredor: Um Estilo de Vida (2015); e dos livros técnicos: Introdução ao ESG – Meio Ambiente, Social e Governança Coorporativa (2021), Governança Corporativa e os Pequenos Negócios (2021) e Boas Práticas nas Redes Sociais para os Pequenos Negócios (2021). Ele é idealizador e responsável pelos eventos esportivos “Treino das Meninas” e “Run Guga Run”.

Guga iniciou a prática esportiva na corrida em 2000, mas somente em 2003 conheceu a Triação, onde iniciou o acompanhamento em poucos meses de fundação. A corrida de rua foi sua aliada no combate à insônia e melhora da qualidade de vida, apesar de gostar de correr desde à infância. O escritor relata que o seu amigo Ney Cayres foi um dos incentivadores para ele ter ingressado no mundo “runnístico”, ao compartilhar sua rotina de acordar e dormir cedo para a prática da atividade física. A partir daí, Guga se motivou a viver a experiência que relata ter sido a solução para a insônia, além de se conhecer melhor e se relacionar com a cidade.

Serviço:

O quê: Lançamento do livro “Triação 20 Anos: Sonhos, corridas e negócios”, com sessão de autógrafos

Quando: Sábado, dia 13 de abril, das 15h30 às 18h