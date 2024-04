CANCELAMENTO APÓS CONFUSÃO

José Loreto recorda polêmica em novela: 'uma fofoca não pode ser maior que meu trabalho artístico'

Em 2019, a vida de José Loreto mudou completamente após uma polêmica nos bastidores da novela O Sétimo Guardião, da Globo. O artista sofreu uma separação do casamento, traição com colega de elenco e cancelamento na web.

Em conversa a coluna do Splash, do UOL, o ator da emissora carioca contou que ficou com medo de ter perdido toda a carreira após se envolver na polêmica com a atriz Marina Ruy Barbosa.

Após sair do sucesso 'Vai na Fé', das 19h, ele retorna às novelas no horário das 18h, com a trama No Rancho Fundo - uma quase continuação da novela Mar do Sertão, outro acerto da Globo.