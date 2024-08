MUITA GRANA

Bahia perdeu um terço de seus bilionários em 2024, revela lista da Forbes

Estado possui um representante a menos

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 17:17

Dinheiro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Bahia teve apenas dois representantes na Lista da Forbes que contabilizou 240 bilionários no Brasil em 2024. O resultado a coloca atrás de outros estados do Nordeste como Ceará, com nove citados.

Em comparação à lista anterior, o estado possui um representante a menos. Os baianos José Caetano Paula e Carlos Nascimento Pedreira Filho constam tanto em 2023 e 2024, a ausência na lista mais atualizada é Eduardo Cintra Santos – que aparece na foto de destaque da reportagem ao lado da esposa Verena.

No ano passado, Eduardo somava, segundo a Forbes, exatos R$ 1 bilhão. A diminuição do patrimônio pode ter sido motivada pela saída do engenheiro civil do conselho de administração da PetroReconcavo.

No final de maio de 2023 ele foi substituído por Carlos Marcio Ferreira no comando do conselho da empresa.

Bilionários restantes

Na lista, divulgada na terça-feira (27), apareceram José Caetano de Paula Lacerda e Carlos Nascimento Pedreira Filho.

Ambos são sócios do Grupo GPS, empresa que atua no setor de serviços terceirizados de limpeza, manutenção e segurança. Ela é considerada a maior do país na área.

José Caetano, de 67 anos, aparece na 194ª posição, com uma fortuna de R$ 1,66 bilhão. Já Carlos Nascimento, de 40, vem pouco atrás, com R$ 1,57 bilhão.

A empresa, fundada em 1962 na cidade de Salvador, foi listada na B3 em 2021. Ela emprega 150 mil pessoas, atendendo prédios de grandes corporações como Petrobras e Grupo Pão de Açúcar.

Além de serem da mesma empresa, José e Carlos também já foram executivos da Odebrecht.