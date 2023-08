Bailarina de Anitta revela participação em sexo grupal com cantora

A dançarina Ohana Lefundes é conhecida por ter uma das bailarinas mais famosas do balé da cantora Anitta, além de já ter tido um affair com a cantora há uns anos atrás.



Porém, detalhes da intimidade entre as duas ainda não tinha sido revelado, até agora. A jovem contou, durante o podcast Pod Dar Prado, no YouTube, que teve uma relação sexual com Anitta e com outras pessoas, o famoso sexo grupal.



A apresentadora, Gabi Prado, quis saber se tinha acontecido o famoso "surubão de Noronha". Sem graça, a dançarina demorou para responder, mas revelou que tinha feito a relação sexual com a dona do hit "Envolver".