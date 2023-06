Anitta abre o coração e revela sobre críticas das cirurgias: 'Fiquei muito mal'

Anitta antes e depois. Crédito: Redes sociais

A cantora Anitta, de 30 anos, sempre foi uma mulher que não leva desaforo para casa. No entanto, lá no início da carreira, a famosa teve de lidar com alguns comentários negativos em relação à sua aparência.



Isso porque, ao começar a ganhar dinheiro, a toda poderosa iniciou vários procedimentos estéticos no rosto, principalmente cirurgias plásticas. Em 2014, quando ela estava no auge do início da vida profissional, Anitta foi atingida pelas piadas maldosas, como ser chamada de Michael Jackson.

"Ali, eu parei completamente de ligar para opiniões e julgamentos, fui viver a minha vida e desde então sou muito feliz. Naquela época eu chorei, fiquei muito mal, me senti arrasada", comentou a cantora, segundo o Notícias da TV.

Naquele mesmo ano, Anitta foi ao palco do Faustão para receber o troféu da música "Show das Poderosas", que ganhou como canção do ano. Ao pegar o prêmio, ela apareceu com o rosto modificado, já que tinha feito o procedimento pouco antes.

"Eu fui porque não queria perder a oportunidade de ganhar aquele prêmio. Apareci na TV toda plastificada, e a galera acabou comigo. Eu ainda estava me recuperando. Em todos os canais, o pessoal estava me detonando por conta de uma coisa que todo mundo faz", desabafou.