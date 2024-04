REALITY CULINÁRIO

'Bake off Brasil': Fabiana Karla vai apresentar a nova temporada

A décima temporada do Bake Off Brasil tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2024

O reality culinário Bake Off Brasil - Mão na Massa está prestes a retornar à grade do SBT. A emissora paulista, que anteriormente havia cancelado o reality por conta do alto custo de produção, voltou atrás e anunciou, nesta quarta-feira, 10, uma nova temporada do programa com a apresentação da atriz Fabiana Karla.