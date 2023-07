‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ têm estreia arrasadora: veja números e recordes batidos

Segundo dados do The Hollywood Reporter, o esperado longa Barbie já arrecadou cerca de R$ 75 milhões no Brasil, marcando a maior estreia de um filme da Warner Bros. nos principais mercados mundiais. A história da boneca da Mattel, que estreou arrecadando US$ 155 milhões (cerca de R$ 737 milhões) só nos Estados Unidos, está alcançando marcas geralmente reservadas a grandes filmes de super-heróis.



De acordo com a Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), Barbie reuniu 1,2 milhão de brasileiros somente na estreia, arrecadando R$ 22,7 milhões. Foi a maior bilheteria de estreia desde 2019, atrás somente de Vingadores: Ultimato.