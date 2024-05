ARTE

'Batalha de Graffiti' acontece em Massaranduba em junho

Evento será no final de linha do bairro

Da Redação

Publicado em 29 de maio de 2024 às 10:45

Batalha de Graffiti Crédito: Divulgação

A terceira edição da "Batalha ApertaMente", evento de grafite com artistas da cena atual, já tem data marcada. O evento acontece nos dias 8 e 9 de junho, na sede da Unisol, localizada no final de linha do bairro Massaranduba, em Salvador.

Seis artistas selecionadas participarão de duelos através de provas que incluem diversos elementos do grafite. Os participantes serão avaliados por um corpo de jurados que pontuarão aspectos como traço, técnica, habilidade no uso do spray, criatividade e desempenho geral dos artistas.

Ao final da competição, a soma das pontuações determinará o vencedor, que receberá prêmios como troféus, latas de spray, caps e bolsas personalizadas para carregar tintas. As inscrições já encerraram.

A "Batalha ApertaMente" tem como objetivo fomentar, desenvolver e fortalecer a cena artística da cultura hip hop na cidade, além de movimentar o cenário das artes visuais de rua no estado. O projeto inclui atividades paralelas, como oficinas de pintura de murais em três escolas públicas estaduais.

Um dos principais cases de sucesso é a comunidade do Solar do Unhão/Gamboa de Baixo, onde foram realizadas pinturas e oficinas com jovens e crianças. A arte é utilizada como instrumento de educação, resgate da autoestima e elevação da consciência.

Este projeto foi contemplado pelos editais Paulo Gustavo Bahia e conta com o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Cultura, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura do Governo Federal.

SERVIÇO

Batalha ApertaMente

Local – Sede da Unisol, final de linha da Massaranduba, em Salvador

Data – 08 e 09 de junho

Hora – 10h às 18h