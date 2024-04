"BRASIL DO BRASIL"

BBB 24: Globo desiste de documentário sobre Beatriz

A ex-BBB chegou a ser considerada uma das favoritas da edição, mas saiu do reality com mais de 82% de rejeição

Beatriz Reis, uma das últimas eliminadas do BBB 24, teve cancelado o documentário sobre a sua história de vida. A Globoplay, que produziria o produto audiovisual, queria contar a história de Bia do Brás, como a participante da edição ficou conhecida.

Mas a considerável rejeição na saída da “sister” e as atitudes dela nas últimas semanas, como desrespeitar comandos do apresentador Tadeu Schmidt e fazer propagandas desnecessárias durante o programa, fortaleceram a decisão pelo streaming da Globo.

Bia, que chegou a ser considerada uma das favoritas da edição, deixou a casa com mais de 82% dos votos. Na avaliação do Globoplay, a produção de algo sobre a sua vida não teria o retorno que tiveram com outros docs de ex-BBBs, como os de Gil do Vigor, Juliette Freire e Karol Conká.