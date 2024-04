POLÊMICA

BBB 24: Beatriz se revolta após ter look barrado em final do programa

Viciada em chamar atenção, Beatriz teve sua "alegria" barrada na final do BBB 24. A Globo não autorizou que a espalhafatosa vendedora prestigiasse o evento com um vestido dourado. A postura revoltou a ex-participante.

Segundo o jornal Extra, a produção avaliou o look como um pouco "acima" dos outros brothers e sisters. Bia, então, precisou recorrer a um vestido preto básico.

Ao fim do programa ao vivo, ela voltou a usar o vestido dourado e foi com esse modelito que ela foi à festa da produção do programa, em uma boate na Barra da Tijuca.