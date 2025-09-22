ENTENDA

Bianca Bin revela condição para novela das nove e gera debate nas redes

Atriz explicou ainda porque é contra a escala 6X1

Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:24

Bian Bin fez sucesso Crédito: Reprodução (Redes Sociais/Gshow)

Um debate tomou conta das redes sociais nos últimos meses sobre a escala de trabalho adotada por diversas empresas no Brasil, a “famosa” escala 6X1, o que gerou até manifestações virtuais contra o método em que os funcionários trabalham seis dias por semana e folgam apenas um dia, geralmente no domingo. O debate levantado pela deputado federal de São Paulo Érica Hilton (Psol), que chegou a propor lei de mudança da metodologia de trabalho, está afetando até mesmo o mundo da teledramaturgia.

No ar em “Job”, peça em cartaz em São Paulo, Bianca Bin está vivendo os dilemas de uma personagem que mergulha no submundo da internet e expõe os problemas de saúde mental que a rotina intensa pode causar. A atriz que viveu ainda a Clara de “O Outro Lado do Paraíso” (2017), na TV Globo, recebe pedidos de volta para as novelas de horário nobre, mas expõe uma condição.

A atriz revelou que foi convidada para estar na próxima de Walcyr Carrasco das nove na Globo, com previsão de estreia para maio de 2026, mas disse em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo que aceita o convite apenas na condição de: não trabalhar na escala de seis dias por semana. “Essa rotina já me adoeceu, sofri burnout, e não quero repetir. Hoje só aceito voltar às novelas se puder ter duas folgas semanais. Caso contrário, digo não, mesmo sendo um convite do Walcyr, a quem sou muito grata”, disse. O autor famoso por grandes produções na Globo, foi quem fez o convite para que ela estivesse no elenco de “O Outro Lado do Paraíso”.