Bianca Bin revela condição para novela das nove e gera debate nas redes

Atriz explicou ainda porque é contra a escala 6X1

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:24

Um debate tomou conta das redes sociais nos últimos meses sobre a escala de trabalho adotada por diversas empresas no Brasil, a “famosa” escala 6X1, o que gerou até manifestações virtuais contra o método em que os funcionários trabalham seis dias por semana e folgam apenas um dia, geralmente no domingo. O debate levantado pela deputado federal de São Paulo Érica Hilton (Psol), que chegou a propor lei de mudança da metodologia de trabalho, está afetando até mesmo o mundo da teledramaturgia.

