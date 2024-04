CONFIRA PROGRAMAÇÃO

Bienal do Livro chega a penúltimo dia com homenagem a Dorival Caymmi

Artista faria 110 anos nesta terça (30)

Publicado em 30 de abril de 2024 às 08:38

Bienal do Livro 2024 Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A Bienal do Livro Bahia 2024 chega à reta final, com programação especial nesta terça-feira (30), penúltimo dia do evento, no Centro de Convenções Salvador. Com o tema “As Histórias que a Bahia Conta”, a feira traz, desta sexta-feira (26) e até amanhã (1º), convidados baianos em todos os painéis de debates, além de reunir mais de 170 autores, 200 marcas expositoras, personalidades e artistas em mais de 100 horas de conteúdo para todos os públicos.

Os painéis estão divididos em três espaço: Infantil, Arena Jovem e Café Literário, buscando alcançar diferentes perfis de leitores, dos novos aos mais maduros. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente no Sympla ou na bilheteria física no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio.

Um dos destaques do dia, às 18h, no Café Literário, é o painel “Acontece Que Eu Sou Baiano”, uma homenagem a um dos mais importantes nomes da história da música brasileira, Dorival Caymmi, que completaria 110 anos neste mesmo dia. O público terá o prazer de escutar, na voz de Paloma Amado, as histórias de amizade e parceria artístico-cultural entre o compositor e outro baiano ilustre, o romancista Jorge Amado, e através da neta Alice Caymmi, detalhes sobre a convivência com o avô e o que fica de seu legado não somente entre família, como para todo o país, ilustrando sua fala com canções.

Confira a programação completa desta terça-feira (30):

Infantil:

10h – Entre páginas: de onde veio meu irmão?| Tanila Amorim e Camila Alemany

11h – Espetáculo de Mágica com Mágico Moura | José Rebouças

13h – Projetos Caminhos da Leitura e Fundação Gregório de Matos apresentam: As Aventuras e travessuras no 2 de Julho | Palhaço Tizu

14h – Entre páginas: quem quer brincar comigo? | Tino Freitas

15h – Era uma vez: Katendê e o novo rei | Mário Omar

16h30 – Histórias Cantadas: o que é tempo? | Carmelito Lopes e Letícia Lopes

Arena Jovem:

11h – Autocuidado, afeto e outros gatilhos | Larissa Siriani e Igor Pires | Mediação: Schneider Carpegiani

13h – Governo do Estado da Bahia apresenta: educação e cultura conectadas na formação da juventude baiana | Bruno Monteiro, Rowena Brito e Ordep Serra

15h – O relógio do juízo final | Anderson Shon e Stefano Volp | Mediação: Lorena Ribeiro

17h – Divinos e maravilhosos | Socorro Acioli e Ian Fraser | Mediação: Lorena Ribeiro

19h – Por novas histórias de amor | Abdi Nazemian, Pedro Rhuas e Vanessa Reis | Mediação: Gabriela Almeida

Café Literário:

14h – Prefeitura de Salvador apresenta: autores Selo João Ubaldo Ano IV | Amós Santos, Cláudio Rafael Souza, Marina Martinelli e Saulo Dourado.

16h – Visões do Nordeste | Claudia Cavalvanti, Michelliny Verunschk e Stênio Gardel | Mediação: Tatiana Pequeno