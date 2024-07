BAIANOS NA GLOBO?

Boninho desembarca em Salvador para as seletivas do BBB 25

Diretor do programa começou as buscas para os confinados do próximo ano

Da Redação

Publicado em 22 de julho de 2024 às 11:26

Boninho Crédito: Globo

O diretor do Big Brother Brasil, J. B. Oliveira, o Boninho, desembarcou em Salvador para preparar as seletivas do próximo programa, que vai ao ar em janeiro de 2025.

Ao lado de Marcelo Dourado, também diretor do BBB 24, eles publicaram um vídeo no aeroporto para revelar que as seletivas começam nesta segunda-feira (22).

Vale lembrar que na próxima temporada, pela primeira vez na história do programa, o candidato precisa entrar acompanhado porque será em dupla a disputa.

As inscrições já foram encerradas, mas durante a inclusão dos dados no site do BBB, poderia informar a dupla sendo familiar ou amigo, mas que fosse alguém que poderia chegar até a final.