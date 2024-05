Bruna Biancardi recebe comentário sobre seu corpo e rebate: 'Um pouco óbvio'

Bruna, que está participando do Festival de Cinema de Cannes, na França, abriu uma caixinha de perguntas em seus stories para conversar com os seguidores sobre curiosidades da experiência de estar no evento, um dos mais populares do cinema mundial. No entanto, um seguidor questionou a modelo sobre um assunto completamente diferente.