CASAL

Bruno Reis celebra aniversário da esposa: ‘Exemplo de superação’

Prefeito publicou foto ao lado de Rebeca e do filho do casal, Breno

Nesta quinta-feira (15), o prefeito de Salvador, Bruno Reis, utilizou suas redes sociais para homenagear a esposa, Rebeca Cardoso, no dia de seu aniversário. Em um post no Instagram, Bruno publicou uma foto ao lado de Rebeca e do filho do casal, Breno, expressando sua gratidão e admiração pela companheira de vida.