TÁ CHEGANDO

Caetano e Bethânia dão entrevista especial na reta final de ensaios para turnê nacional

A turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia, um dos eventos mais esperados do ano pelos fãs, está perto de acontecer. Na reta final dos ensaios, os irmãos concederam uma entrevista ao jornalista Chico Regueira, da TV Globo.

Em uma prévia, compartilhada nas redes sociais nesta terça-feira (23), Caetano anunciou que a entrevista irá ao ar no Jornal Hoje de quarta-feira (24).

No último dia 15, os irmãos compartilharam um pouco dos bastidores da preparação para o show que vai rodar o país e promete entrar para a história.

A esperada turnê dos irmãos foi anunciadaem março deste ano, com apresentações marcadas em mais de sete capitais do Brasil. Em Salvador, a dupla toca no dia 30 de novembro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.