CONFESSOU

Caetano Veloso se arrepende de escolha no setlist da turnê com Bethânia: ‘Devia ter cantado’

Cantor disse que gostaria de cantar músical autoral

Caetano Veloso usou as redes sociais nesta quarta-feira (19) para falar sobre um arrependimento na turnê que faz ao lado de Maria Bethânia. >

Em um vídeo no Instagram, o cantor confessou que gostaria de ter incluído a música "Naturalmente" na íntegra no repertório dos shows. A canção foi composta por ele em parceria com João Donato, mas acabou sendo executada de forma reduzida.>