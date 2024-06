Casal que prepara cerimônia nudista se casa no civil

No próximo dia 15, o casal fará uma cerimônia nudista , com todos os convidados pelados, e que está orçada em R$ 2 milhões. Um pastor vai celebrar esse momento. A notícia viralizou e dividiu opiniões.

“Estamos felizes. Foi paixão de sexo (risos), conheci o Máximo numa cena com outras mulheres, foi uma pegação geral. Mas rolou uma química entre nós e deu nisso”, resumiu Luiza.

A cerimônia civil foi discreta, apenas com amigos próximos. Já para a festa nudista, são esperadas 300 pessoas, incluindo as maiores criadoras +18 do Brasil.