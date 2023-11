CEO da T4F se pronuncia sobre morte de fã em show de Taylor Swift

Serafim Abreu, CEO da T4F. Crédito: Reprodução

O CEO da T4F, Serafim Abreu, se pronunciou pela primeira vez sobre os acontecimentos durante os shows da cantora Taylor Swift. A fã da cantora Ana Benevides morreu após passar mal no primeiro shoe da turnê, no Rio de Janeiro.



No vídeo publicado nesta quinta (23), Abreu pede desculpas e reconhece que a produção poderia ter tomado mais medidas devido ao calor extremo. "Sim, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados, enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis. Esse aprendizado nos fez incorporar novas práticas para eventos em dias de calor extremo, como fizemos imediatamente nos shows seguintes", disse.

O CEO disse ainda que as mudanças climáticas trarão mais consequências ao mundo e por isso é importante que o setor repense suas práticas. "Sabemos que com as mudanças climáticas que estamos vivendo, esses episódios serão cada vez mais frequentes. Entendemos também que todo o setor precisa repensar a sua atuação diante dessa nova realidade. De qualquer forma, quero aqui pedir desculpas a todos que não tiveram a melhor experiência possível".

Confira a mensagem do nosso CEO, Serafim Abreu, sobre os recentes acontecimentos relacionados à turnê da cantora Taylor Swift no Brasil.



Abreu pediu desculpas pela demora em se posicionar e justificou que a empresa estava tentando incorporar os novos aprendizados. Abreu falou diretamente sobre a morte de Ana Benevides.

"Estamos absolutamente desolados, muito tristes com a perda da jovem Ana Clara, apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas no evento e no hospital. À família de Ana Clara quer expressar os nossos mais sinceros sentimentos", afirmou.

Ele disse ainda que a empresa está à disposição da família para prestar assistência. "Coloco aqui, agora publicamente, a nossa disposição em prestar assistência no que for necessário, como já dissemos diretamente para os membros da família e para o advogado que os representa, por telefone, por escrito, desde o ocorrido. Entendemos a profunda dor dessa perda irreparável. Respeitamos a privacidade da família e reforço mais uma vez nossa disposição em colaborar".