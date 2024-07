LOGÍSTICA

Christian Chávez adia participação em evento no Brasil após problemas em voo

Em seu perfil no Instagram, o cantor relatou que teve "muitos problemas nas conexões"

Estadão

Publicado em 28 de julho de 2024 às 17:24

Christian Chávez Crédito: Reprodução/Instagram

Christian Chávez, cantor conhecido por ter feito parte do RBD, anunciou o adiamento de sua participação no evento Imagineland, do qual faria parte no Brasil em João Pessoa, na Paraíba. Segundo a organização do evento, o motivo seriam "problemas de logística nos voos entre a Alemanha e o Brasil".

Em seu perfil no Instagram, o cantor relatou, no sábado, 27, que estava na Europa para participar de um evento chamado Aids 2024 Global Village, e teve "muitos problemas nas conexões" aéreas: "Está fora das minhas mãos. Estou no aeroporto tentando encontrar uma resposta, mas acho que vai ser impossível".

Posteriormente, o artista gravou um vídeo curto num hotel em Frankfurt, confirmando que a viagem seria remarcada. Por volta das 11h deste domingo, Christian Chávez publicou um story dentro do avião: "Finalmente. Imagineland, já estou a caminho".

Confira abaixo a íntegra do comunicado da organização do Imagineland sobre a ausência do cantor neste domingo:

"Comunicado oficial: Christian Chávez

A participação de Christian Chávez no imagineland 2024 teve uma alteração na programação devido a problemas de logística nos voos entre a Alemanha e o Brasil.

Com isso, o Christian se apresentará numa nova experiência na segunda-feira, 29 de julho, no próprio Centro de Convenções de João Pessoa, atendendo aos fãs que aguardam ansiosamente por sua participação no nosso festival.

Lamentamos muito pelo que aconteceu, contamos com o esforço máximo do artista e sua equipe.

Toda a programação de segunda-feira será divulgada com detalhes amanhã e traremos mais informações em breve. Contem com a gente!

A programação de Domingo segue normalmente: Monica Sousa, Vincent Martella, Aimee Garcia, Carlos Villagrán, Mike Estime, Guilherme Briggs e todos os artistas incríveis que estão confirmadíssimos para o Festival. Além do Blue Carpet, Artists`Alley, das finais da Imagineleague, K-pop e Cosplay e muito mais.