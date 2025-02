IMPERDÍVEL

Cinema por R$ 10 começa nesta quinta (6); saiba filmes em cartaz

Ação especial vai durar sete dias

Quem ama assistir filmes comendo uma pipoquinha já pode comemorar. A Semana do Cinema, em que as principais redes do Brasil ofertam preços promocionais, começa nesta quinta-feira (6) e dura até o dia 13. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 10 por operadoras como a Cineflix, Cinemark, UCI Cinemas e Cinépolis. >