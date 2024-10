BILIONÁRIA

Com fortuna de R$ 8 bilhões, Taylor Swift se torna cantora mais rica do mundo

Cantora é seguida por Rihanna, com uma fortuna de US$ 1,4 bilhão e Madonna, com US$ 850 milhões

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 22:06

Taylor Swift Crédito: Shutterstock

Big reputation! Taylor Swift se tornou a cantora mais rica do mundo, segundo a revista Forbes. Após o sucesso estrondoso da “The Eras Tour”, que consolidou sua fortuna, Swift ultrapassou Rihanna e agora acumula um patrimônio líquido estimado em US$ 1,6 bilhão (aproximadamente R$ 8,72 bilhões).

Com isso, a loirinha lidera a lista das cantoras mais ricas, seguida por Rihanna, com uma fortuna de US$ 1,4 bilhão, Madonna (US$ 850 milhões), Beyoncé (US$ 760 milhões), Celine Dion (US$ 550 milhões), Barbra Streisand (US$ 460 milhões) e Dolly Parton (US$ 450 milhões). Swift também se destacou como a primeira artista a atingir esse patamar financeiro exclusivamente por meio de sua música e turnês.